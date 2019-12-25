О военном участие России в конфликте пока речи не идёт.

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят "РИА Новости".

Чиновник отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является поводом для серьёзного беспокойства Москвы и должен быть немедленно прекращён.

А урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что о военном участие России в конфликте пока речи не идёт. Песков добавил, что Москва разговаривает с Анкарой по ситуации в Карабахе, при необходимости Владимир Путин переговорит с президентом Азербайджана.

Чиновник подчеркнул, что Москва призывает все стороны конфликта отказаться от военных методов и проявить максимальную сдержанность.

Ранее посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

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