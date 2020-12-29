Военные провели учения со стрельбой из разного оружия.

Опубликовано новое видео тренировки российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ролик размещен в Telegram-канале "Sputnik Армения". По данным СМИ, военные провели учения по огневой подготовке. Мероприятия проводились на полигоне под городом Степанакертом.

На размещенных в социальных сетях кадрах заметно, что миротворцы стреляют из гранатометов, ручных пулеметов, противотанкового оружия, автоматов и снайперских винтовок. При этом учения проходят в динамике: во время стрельбы военные бегут, выбираются из окопов и укреплений.

В Минобороны РФ рассказали, что подобные тренировки проводятся регулярно. Параллельно ведется мониторинг за соблюдением режима прекращения огня в регионе конфликта. Он проходит в круглосуточном и ежедневном режиме. Также миротворцы занимаются раздачей гуманитарной помощи и обеспечением безопасного возвращения беженцев.

Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Карабах.

Видео: Telegram / Sputnik Армения