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Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Карабах

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Сейчас делается многое для того, чтобы беженцы вернулись в свои дома.

Президент России Владимир Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Нагорный Карабах — после обмена пленными и телами погибших. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам российского лидера, сейчас делается многое для того, чтобы беженцы вернулись в свои дома.

За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин оценил ход реализации соглашения по Карабаху.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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