Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Карабах

Сейчас делается многое для того, чтобы беженцы вернулись в свои дома.

Президент России Владимир Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Нагорный Карабах — после обмена пленными и телами погибших. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам российского лидера, сейчас делается многое для того, чтобы беженцы вернулись в свои дома.

За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин оценил ход реализации соглашения по Карабаху.

Видео: kremlin.ru