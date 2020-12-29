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Путин оценил ход реализации соглашения по Карабаху

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По его словам, справедливо урегулировать конфликт получится с учётом интересов армянского и азербайджанского народов.

Президент России Владимир Путин оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин отметил, что трёхсторонние договорённости, заключённые в ноябре 2020 года, последовательно реализуются.

Это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта.

Владимир Путин, президент России

По его словам, справедливо урегулировать конфликт получится с учётом интересов армянского и азербайджанского народов.

Ранее Пелоси назвала действия Трампа в Вашингтоне "подарком Путину".

Видео: Youtube/Телеканал 360

 

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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