Путин оценил ход реализации соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин отметил, что трёхсторонние договорённости, заключённые в ноябре 2020 года, последовательно реализуются.
Это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта.
Владимир Путин, президент России
По его словам, справедливо урегулировать конфликт получится с учётом интересов армянского и азербайджанского народов.
Ранее Пелоси назвала действия Трампа в Вашингтоне "подарком Путину".
Видео: Youtube/Телеканал 360
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