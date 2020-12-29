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Пелоси назвала действия Трампа в Вашингтоне "подарком Путину"

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По ее словам, действующий президент США является "инструментом" в руках российского лидера

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала беспорядки в Вашингтоне. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-конференцию политика.

По ее словам, действующий президент США Дональд Трамп является "инструментом" в руках российского лидера Владимира Путина.

Путин хочет подорвать демократию. Вот чем он занят. Как внутри стран, так и на международной арене. И Трамп сделал ему один из крупнейших подарков.

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США

Напомним, 6 января у Капитолия стартовала акция протеста сторонников Трампа. Вскоре она переросла в беспорядки и штурм здания.

Ранее мы сообщили, что Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США.

Видео: YouTube / NBC News

Теги: владимир путин, дональд трамп, конгресс сша, нэнси пелоси, президент россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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