СМИ: секретные документы о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

Их нашел прохожий за автобусной остановкой за день до инцидента.

В графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня за одной из автобусных остановок были обнаружены секретные документы Минобороны Великобритании, которые касаются возможной реакции РФ на проход эсминца Defender в Черном море. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение телеканала BBC.

Сообщается, что об этих документах нашедший сам сообщил в редакцию. Он попросил не раскрывать его личность в СМИ. Всего документ состоит из 50-ти страниц. Редакция канала утверждает, что находка принадлежит высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании.

В секретных материалах говорится, что проход британского надводного судна осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Украине в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

Кроме того, был представлен второй вариант маршрута, вдали от полуострова. Но в этом случае РФ могла бы решить, что Великобритания "испугалась".

Напомним, Минобороны заявило, что британский эсминец Defender 23 июня незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу реакции властей Украины на инцидент с нарушившим границу РФ британским эсминцем.

Фото: Минобороны РФ