Борис Джонсон прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма

По его словам, со стороны Великобритании не было никаких нарушений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о законности действий британского эсминца в водах Черного моря. Свой комментарий он дал агентству Reuters.

Он отметил, что Лондон не признает "российскую аннексию Крыма в 2014 году", поэтому судно Великобритании находилось в акватории Черного моря легально.

Я думаю, что было вполне уместно использовать международные воды <…> Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из А в Б. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Также он отметил, что в истории были времена, когда отношения между Россией и Великобританией были намного хуже.

Напомним, Минобороны заявило, что британский эсминец Defender 23 июня незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность как политико-дипломатическими, так и военными средствами.

Фото: Instagram/Boris Johnson