В Киеве назвали Черное море "опасным местом". Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник выступил на интернет-конференции "Восточное партнерство в лучшем виде". Министр прокомментировал недавний инцидент, произошедший в территориальных водах РФ, в которых оказался британский эсминец Defender. Украина указала на предупредительную реакцию Москвы на заход иностранного боевого судна у берегам Крыма.

Кулеба выступил с призывом к Евросоюзу обсудить пути усиления безопасности в регионе Черного моря.

Есть разные версии того, что произошло между российским ВМФ и британским судном". "Но что бы не произошло, дух эскалации исходит от России, и это доказывает еще раз, что Черное море стало опасным местом из-за незаконной аннексии Крыма Россией. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что корабль ВМС Британии вечером 23 июня пересек российскую границу около крымского полуострова. Экипаж эсминца зашел а три километра в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент. На перехват иностранцев направился сторожевой пограничный корабль. Военные выполнили предупредительный огонь, а пилот Су-24М совершил "предупредительное бомбометание".

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine