МИД Британии опроверг данные о предупредительных выстрелах России по эсминцу

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что по эсминцу Defender не было произведено выстрелов со стороны российских военных. Об этом сказал в интервью агентству Reuters, пишет "РИА Новости".
Он отметил, что версия РФ по поводу инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".
Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом.
Доминик Рааб, глава МИД Великобритании
Напомним, Минобороны заявило, что британский эсминец Defender 23 июня незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.
По словам журналиста телеканала BBC, который в момент инцидента находился на борту надводного судна, военный корабль намеренно нарушил российскую государственную границу в территориальных водах около Крыма.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность как политико-дипломатическими, так и военными средствами.
Фото: Минобороны РФ
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