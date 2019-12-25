МИД Британии опроверг данные о предупредительных выстрелах России по эсминцу

Сообщается, что корабль мирно прошел через украинские воды Черного моря.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что по эсминцу Defender не было произведено выстрелов со стороны российских военных. Об этом сказал в интервью агентству Reuters, пишет "РИА Новости".

Он отметил, что версия РФ по поводу инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".

Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом. Доминик Рааб, глава МИД Великобритании

Напомним, Минобороны заявило, что британский эсминец Defender 23 июня незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

По словам журналиста телеканала BBC, который в момент инцидента находился на борту надводного судна, военный корабль намеренно нарушил российскую государственную границу в территориальных водах около Крыма.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность как политико-дипломатическими, так и военными средствами.

Фото: Минобороны РФ

