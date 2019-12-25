МИД России осудил действия Британии в ситуации с эсминцем в Черном море

В ведомстве заявили, что "мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают".

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность как политико-дипломатическими, так и военными средствами. Так он прокомментировал ситуацию с судном Великобритании в Черном поре, пишет ТАСС.

По его словам, если взывание к уважению международного права не приносит никаких плодов, то Россия будет принимать иные меры для предотвращения подобных инцидентов.

Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают. Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов, потому что безопасность нашей страны прежде всего. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

По его словам, Москва возмущена поведением Великобритании. Кроме того, он отметил, что подобного рода поступки, которые балансируют на грани столкновения, ведут к тяжелым последствиям.

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу реакции властей Украины на инцидент с нарушившим границу РФ британским эсминцем.

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