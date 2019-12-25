Опубликован полный список мероприятий бибиотеки Алавара Аалто ко Дню Победы

Учреждение проведет несколько виртуальных конкурсов, акций и марафонов в юбилейной дате.

В преддверии празднования 75-летия победы сотрудники библиотеки Алавара Аалто проводит несколько праздничных мероприятий в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, мы уже рассказывали об двух акциях: "Мы память бережно храним", в рамках которой можно рассказать о семейной реликвии военного времени, и "Письма благодарности солдатам в прошлое", участникам которой нужно будет написать письмо фронтовику и поведать о мирной жизни.

Кроме того, в библиотеке пройдет ряд других памятных мероприятий, связанных с текстовыми материалам о Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали о том, что глава Приозерского района поддержал акцию "Прочитайте о войне", запущенную Геннадием Орловым.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay