Опубликован полный список мероприятий бибиотеки Алавара Аалто ко Дню Победы

В преддверии празднования 75-летия победы сотрудники библиотеки Алавара Аалто проводит несколько праздничных мероприятий в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Так, мы уже рассказывали об двух акциях: "Мы память бережно храним", в рамках которой можно рассказать о семейной реликвии военного времени, и "Письма благодарности солдатам в прошлое", участникам которой нужно будет написать письмо фронтовику и поведать о мирной жизни.
Кроме того, в библиотеке пройдет ряд других памятных мероприятий, связанных с текстовыми материалам о Великой Отечественной войне.
Ранее мы сообщали о том, что глава Приозерского района поддержал акцию "Прочитайте о войне", запущенную Геннадием Орловым.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay
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