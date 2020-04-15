Вслед за Выборгом: глава Приозерского района поддержал акцию "Прочитайте о войне", запущенную Геннадием Орловым

В Ленинградской области набирает популярность акция, в ходе которой местные жители читают строки из любимых литературных произведений о Великой Отечественной войне. Инициатором таких виртуальных чтений стал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Глава Приозерского района Владимир Мыльников присоединился к акции "Прочитайте о войне, чтобы помнить", запущенную в Ленинградской области его коллегой из Выборгского района - Геннадием Орловым. Напомним, что в ходе акции местные жители декламируют в социальных сетях строки из любимых литературных произведений о Великой Отечественной войне.

Владимир Мыльников назвал инициативу Геннадия Орлова "душевной и правильной" и призвал всех помнить о Великой Победе. Сам глава Приозерского района прочитал строки из великого стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". Посмотреть видео полностью можно на странице https://www.instagram.com/vladimirmylnikov17/.

Пусть в эти не простые дни чтение в сети напомнят нам о наших земляках, родных и близких, предоставляя еще одну возможность сохранить память о подвиге поколения победителей.

Увидеть эти и другие видео в Instagram можно по хештегам #Победа75, #годпамятииславы и #годпобедителей.