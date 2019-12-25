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Библиотека Алвара Аалто предлагает написать письмо благодарности героям войны
Сегодня, 10:17
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lizapoluda

Библиотека Алвара Аалто предлагает написать письмо благодарности героям войны

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В нем можно будет поблагодарить героев и рассказать о мирных временах.

Сотрудники библиотеки Алвара Аалто в Выборге объявили о начале акции "Письма благодарности солдатам в прошлое". Информация об этом появилась в ВК-сообществе учреждения.

Мероприятие приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участники могут выразить свою признательность советским солдатам, защищавшим рубежи Родины в 1941 по 1945 годы. Для этого нужно написать "письмо в прошлое", адресованного герою войны – родственнику или неизвестным солдатам, труженикам тыла. В тексте можно не только поблагодарить победителей фашизма, но и рассказать о мирной жизни и о сохранении памяти у новых поколений.

Результат работы в виде самого письма, фотографии с конвертом, рисунок или видеозапись необходимо отправить в сообщения сообщества библиотеки или разместить на личной странице ВКонтакте с с хештегом #письма_благодарности_солдатам_БиблиотекаАалто.

Ранее мы рассказали о том, что Геннадий Орлов объявил акцию "Прочитайте о войне, чтобы помнить".

Фото: ВКонтакте / aaltolibrary

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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