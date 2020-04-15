Геннадий Орлов объявил акцию "Прочитайте о войне, чтобы помнить"

Жители смогут вспомнить любимые произведения о войне в преддверии юбилея Победы.

Во вторник, 14 апреля, глава администрации Выборгского района объявил о начале онлайн-акции, посвященной 75-летию Великой Победы. Геннадий Орлов призвал жителей присоединиться к мероприятию через видеообращение в Instagram-аккаунте.

Для участия в акции "Прочитайте о войне, чтобы помнить" необходимо записать на видео любое произведение о Великой Отечественной войне в собственном исполнении и разместить работу в соцсетях с хэштегом #Победа75.

Геннадий Орлов подчеркнул, что 2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы, а в Ленинградской области – Годом Победителей.

Пусть чтение в сети напомнит нам о наших земляках, родных и близких, предоставляя еще одну возможность сохранить память о подвиге поколения победителей. – отмечается в посте

Ранее мы рассказали о том, что пасху в Ленобласти будут праздновать на открытом воздухе.

Видео: Instagram / orlovinsta