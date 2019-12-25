Библиотека Алвара Аалто запускает новую акцию ко дню Победы

На этот раз читателям предлагается вспомнить о семейных реликвиях времен войны.

Сотрудники библиотеки Алвара Аалто запустили третью акцию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Мы память бережно храним". Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

Участникам акции предлагается рассказать о любой семейной реликвии военных лет. Историю фронтового письма, медали, книги и других предметов необходимо прислать на почту marketing@aaltolibrary.ru или в сообщения группы в текстовом формате с указанием контактных данных автора. Можно также записать видео длиной не более двух минут.

К письменному рассказу нужно приложить фотографию реликвии. Позже лучшие работы будут выставлены в Детской библиотеке с согласия автора.

Ранее библиотека предложила написать письмо благодарности героям войны и рассказать о любимых книгах, посвященных фронтовым героям.

Фото: Pixabay