Библиотека Алвара Аалто проведет конкурс "Дорогая сердцу книга о Войне"

Участники представят творческие работы в двух номинациях.

Творческий конкурс для молодежи, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в библиотеке А. Аалто. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

Конкурс проводится для молодых жителей Выборгского района от 7 до 25 лет. Участники должны предоставить на суд жюри работу о любимых книгах, посвященных военному времени, или о подвигах советских солдат. Также можно рассказать историю членов собственной семьи, призванных на фронт.

Формат работ очень разнообразен: это могут быть сочинения, эссе, воспоминания, рассказы, стихи, презентации, сайты, обучающие программы на ПК, 3D-модели, буктрейлеры, видеоролики и графические композиции. Творчество будет оценено в двух номинациях – "Литературный жанр" и "Мультимедийные технологии".

Работу принимаются в Методический отдел библиотеки до 20 мая. Победители будут объявлены 23 мая в преддверии Общероссийского Дня библиотек.

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Фото: Pixabay