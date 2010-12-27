Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%

Население страны в целом довольно политикой, которую ведет глава Украины.

Рейтинг Зеленского вновь стал расти после нормандского саммита. Рейтинг президента Украины составляет 62% на декабрь. За последние две недели зафиксирован рост популярности к главе государства с 52%. Недовольных жителей страны уменьшилось с 33 до 25%. Об этом сообщило местное аналитическое агентство.

Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов прокомментировали социологи

Сейчас Зеленскому на Украине доверяют 67% населения против 25%. Среди недовольных большое количество активистов, выступающих за Петра Порошенко. Вслед за политиком список возглавляют глава ВР Дмитрий Разумков и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Оба набрали по 28% доверия от опрошенных.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский выступил за изменение Минских соглашений.

Фото: Pixabay.com

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