Кредит доверия тает: рейтинг Владимира Зеленского упал до 52%

Еще два месяца назад о своей любви к действующему президенту Украины заявляли 73% местных жителей.

Первые месяцы президентства Владимира Зеленского ударили по его народному рейтингу. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии. Специалисты раз в месяц проводят телефонный опрос граждан относительно позитивного или негативного отношения к ключевым персонам украинской политики. В этом месяце о своем "добром" отношении к действующему президенту высказалось 52% опрошенных. Для сравнения, в сентябре Зеленского поддерживали на 21 процент больше. Изменилась и оценка конкретных действий: о своей поддержке работы президента высказались 54 процента (было 64). При этом о резком неприятии Владимира Зеленского в ноябре высказались лишь 19% украинцев. Это уже лучше, чем у Петра Порошенко в первые месяцы его "царствования".

Меняется рейтинг и других политических деятелей Украины. О позитивном отношении к премьер-министру Гончаруку высказались 11% опрошенных, в любви к спикеру Рады Разумкову признались 24 процента. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук получил лишь 23% голосов доверия, Петр Порошенко - всего лишь 12%. Так что, несмотря на падение рейтинга, Владимир Зеленский, по факту, остается самым популярным действующим политиком страны.

Сообщается, что в телефонном опросе приняли участие более 1500 респондентов. Среди них - жители Киева, центральной и западной Украины, и даже отдельных населенных пунктов Донбасса.

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