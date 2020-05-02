Определен новый возможный способ передачи коронавируса

Результаты исследования ученых из Нидерландов приводятся на портале Eurekalert.

Стало известно, каким еще способом может передаваться коронавирус нового типа COVID-19. К передаче воздушно-капельным путем добавился метод через "грязные руки". Как сообщили ученые Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета, коронавирус COVID-19 поражает клетки кишечника и способен размножаться в них.

На это указывает то, что у большинства пациентов с COVID-19 наблюдались такие симптомы, как тошнота и диарея. Кроме того, вирусные частицы были найдены в стуле переболевших.

К утру 2 мая в России зафиксировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. Прирост составил 8,4%.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube

Фото: Global Look Press