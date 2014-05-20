Активисты также призвали провести досрочные парламентские выборы.

Оппозиция призвала президента Абхазии уйти в отставку. Об этом члены организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" заявили журналистам. С речью выступил председатель движения Тимур Гулиа.

Череда ошибок власти привела не только к энергетическому, но и политическому кризису в стране. И самая главная ошибка нынешнего президента в том, что он, приехав 9 января прошлого года, возглавил переворот...Надо прервать череду переворотов, а для этого предлагаем ему добровольно уйти в отставку заявление "Аруаа"

Гулиа призвал также назначить в республике досрочные парламентские выборы. Он надеется, что у власти окажется человек, который не будет способен нести ответственность за насильственное смещение правительства. Оппозиционер считает, что Аслан Бжания полагал, что экс-президент Рауль Хаджимба пришел к власти в 2014 году через переворот, поэтому не смог просить это политику.

Почему Бжания думает, что январский переворот 2020 года кто-то забудет Тимур Гулиа, ппозиционный политик

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Фото: Piter.tv