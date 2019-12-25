Аслан Бжания рассказал, что некоторые категории граждан республики буду привиты уже в феврале.

Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Абхазии. Об этом журналистам телеканала RT сообщил президент республики Аслан Бжания. Запись разговора с политиком размещена на YouTube-канале. Глава государства отметил, что Сухуми закупил у Москвы в сентябре текущего года 20 тысяч доз российской вакцины от COVID-19. Речь идет о препарате "Спутник V".

По информации политика, первые граждане Абхазии будут привиты от инфекции уже в феврале следующего года. Вакцину получат некоторые категории населения. В дальнейшем партии вакцины будут закупаться "до реализации полных потребностей".

Аслан Бжазия также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Он назвал ее серьезным подспорьем для страны. Президент напомнил, что более сотни российских медиков работают в военном госпитале РФ на территории республики. Они принимают пациентов с положительными тестами на инфекцию.

Посол России в Абхазии опроверг слухи о попытках изнасилования врача из РФ.

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