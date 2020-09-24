Парапланеристы засняли аномальную воронку в воде.

Редкое природное явление у берегов Абхазии попало на камеру. Снимками поделились пользователи сети Instagram. Необычное зрелище увидели местные парапланеристы. Они засняли аномальную водяную воронку в Черном море. На кадрах видно, что вода способна менять цвет от темно-синего до бирюзового.

Кому-то очень повезло наблюдать такое редкое явление природы с высоты птичьего полета автор поста

В комментариях пользователи оценили фотографии. Они считают, что это вдохновляет их на новых полет на параплане, а другие - что запечатленное явление "страшное".

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Видео и фото: Instagram / gagraparaplan