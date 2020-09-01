Женщина оказалась недовольна громкой музыкой отдыхающих.

Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и другой посудой. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале "ЧП Сочи". По данным очевидцев, разборка персонала заведения с клиентами произошла в заведении на пляже Коралл в Адлерском районе.

На кадрах видно, что группа посетителей ругается с работницей кафе. После этого женщина начинает обливать гостей пивом, а позже - кидаться посудой. Сотрудницу заведения возмутило поведение отдыхающих, которые громко слушали музыку на первом этаже. Авторы поста отметили, что женщина вылила на туристов ведро воды. Жидкость в том числе попала на грудного ребенка.

Отец пошел разбираться, все разнес, потом она стала кидать в них все, что попадается под руку. В общем, треш там был сообщение очевидца

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Видео: Telegram/ЧП Сочи