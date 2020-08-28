В Daewoo Matiz помялась крыша.

Огромный булыжник скатился на машину российских туристов в горах Абхазии. Об этом сообщили очевидцы. Они опубликовали видео в паблике в социальной сети "Вконтакте". На кадрах видно, что большой камень раздавил транспортное средство.

Посмотрите, что с машиной произошло, это ужас какой-то сообщение очевидца

Путешественник отметил, что заметил на обочине дороги покореженный автомобиль Daewoo Matiz. В машину была вдавлена крыша, а двери салона не закрывались. В подписи к ролику указано, что инцидент произошел 26 августа, по пути к озеру Рица. Удар камня пришелся на левую заднюю сторону машины. По словам автора видео, погибших нет.

Напомним, что Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Туристам из Абхазии придется сделать тест на коронавирус.

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