В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих

Всего в регионе зафиксировано 134 зараженных.

В Минздраве Абхазии сообщили о первом случае заражения COVID-19 среди отдыхающих. Ведомство рассказало об этом на своей странице в Facebook.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 134. Из них 38 человек выздоровели и трое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Зараженный COVID-19 турист вывезен для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края.

Ранее: В Китае предупредили о распространении смертельного вируса.

Видео: YT / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster