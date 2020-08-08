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В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих

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Всего в регионе зафиксировано 134 зараженных.

В Минздраве Абхазии сообщили о первом случае заражения COVID-19 среди отдыхающих. Ведомство рассказало об этом на своей странице в Facebook. 

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 134. Из них 38 человек выздоровели и трое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Зараженный  COVID-19 турист вывезен для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края.

Ранее: В Китае предупредили о распространении смертельного вируса.

Видео: YT / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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