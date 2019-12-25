Врачи призывают избегать клещей и соблюдать правила безопастности на природе.

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса SFTS, который передаётся через клещей. От него умерли уже семь человек, заражены 60. Об этом сообщает Global Times.

Данный вирус был выявлен ещё в 2011 году. Он передаётся от человека к человеку через клещей, переливание крови или через слизистую.

Известно, что в первой половине 2020 года были инфицированы 37 человек в китайской провинции Цзянсу. Позже SFTS заразились 23 человека в провинции Аньхой.

Врачи призывают избегать клещей и соблюдать правила безопастности на природе.

Ранее Китай выступил против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Видео: YT / 新唐人亞太電視台NTDAPTV