Туристам из Абхазии придется сделать тест на коронавирус

Туристы, которые вернулись домой из любой другой страны, также обязаны сдать тест на коронавирус.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что петербуржцы, которые вернулись из Абхазии, а также из любой другой страны, обязаны в течение трех дней сделать тест на коронавирус и загрузить результат в "Госуслуги", сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так, списки людей, которые вернулись из путешествия и не сдали тест, поступают в Роспотребнадзор, а там специалисты составляют протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Тем, кто не загрузит результат анализов в систему, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Точный размер определяет суд.

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Фото: Piter.TV