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В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 17:56
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smirenny

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

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Большинство артистов переносят болезнь в легкой форме.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что около тридцати случаев заражения коронавирусом было выявлено в Мариинском театре в Петербурге.

Театральная труппа сдала анализы на COVID-19. Отмечается, что среди заболевших много танцоров. В больницу госпитализировали только три человека, остальные переносят заболевание без осложнений. Информация об ухудшении состояния артистов поступила 8 августа. Около 300 человек отправили на карантин, а работу театра приостановили 15 августа для полной дезинфекции. 

Сейчас театр возобновил работу.

Ранее мы писали, что новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали два человека.

Фото: vk.com/mariinskytheatre

Теги: артисты, коронавирус, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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