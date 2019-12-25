В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали два человека. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Отмечается, что с начала пандемии от коронавируса умерло более 2,2 тыс. человек. Согласно последним данным, по России за сутки зафиксировано 55 летальных случаев.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом в Петербурге заразились 159 человек. Число инфицированных таким образом выросло до 34 тыс. 168. Уже выздоровели 24 тыс. 624 пациента.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербургу протестировали 8 тысяч человек.
Фото:Piter.TV
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