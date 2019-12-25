За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 892 в 83 регионах.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 159 петербуржцев заболели коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Больше всего заболевших за сутки по-прежнему в Москве — 690 человек. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 892 в 83 регионах.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Северной столице от коронавируса вылечились и выписались по выздоровлению 69 местных жителей. Под медицинским наблюдением сейчас находится 491 человек. Из них 159 - в обсерваторе, 123 - на самоизоляции, 209 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербургу протестировали 8 тысяч человек.

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