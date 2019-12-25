За последние сутки на коронавирус в Петербургу протестировали 8 тысяч человек

Под наблюдением медиков более 450 горожан.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8037 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 462 человек. Из них 94 ― на самоизоляции, 209― контактные, 159 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 142 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 35 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 7 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за парковку во время пандемии.

Фото: Piter.TV