Размахивавший младенцем в Сочи отец объяснил свое поведение

Мужчина исключил небрежное отношение к ребенку со своей стороны

Вместе с тем он признал, что такое впечатление может сложиться при просмотре кадров. Он пояснил, что считает необходимым давать ребенку активность с самого маленького возраста, что способствует правильному формированию костного аппарата, связок, а также обеспечивает подвижность суставов.

"Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, это весьма подвижные существа. Все-таки мы живем в доминистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли от них", – отметил мужчина.

Напомним, в Сочи полиция задержала мужчину, который снял на видео, как он размахивает младенцем и выложил в сеть. Как выяснилось, безработный 35-летний москвич приехал в Сочи вместе с 27-летней женой из Белгорода к моменту родов ребенка, после чего они приняли решение на некоторое время остаться здесь, чтобы путешествовать.

Видео: TG / LIFE SHOT

