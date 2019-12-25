Посол России в Абхазии опроверг слухи о попытках изнасилования врача из РФ

По словам дипломата, инцидент с "гостеприимством, превысившем норму" был оперативно исчерпан.

Посол России в Абхазии опроверг слухи о попытках изнасилования врача из России. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил представитель России Алексей Двинянин. Он напомнил, что ранее ряд СМИ говорил о том, что медицинскую сотрудницу, приехавшую из Екатеринбурга в Гудаутский госпиталь, попытались изнасиловать. Женщина прибыла н территорию Абхазии, чтобы помогать зараженным коронавирусом.

Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму Алексей Двинянин, посол РФ в Абхазии

Напомним, что екатеринбургские врачи приехали в Абхазию на смену медикам из Москвы и Калининграда. Они заступили на рабочую смену с 5 ноября.

В Абхазии с обрыва сорвался квадроцикл с туристами из Петербурга.

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