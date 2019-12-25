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В Абхазии с обрыва сорвался квадроцикл с туристами из Петербурга
Вчера, 21:55
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В Абхазии с обрыва сорвался квадроцикл с туристами из Петербурга

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Поездка на арендованном транспорте закончилась неудачно для молодых туристов.

Представители МЧС республики Абхазия рассказали о поиске в реке Бзыбь 22-летней жительницы Петербурга. Оказалось, что девушка приехала на отдых и отправилась в путешествие на арендованном квадроцикле с парнем-ровесником.

На дороге к озеру Рица водитель не справился с управлением, само транспортное средство опрокинулось и упало в реку. Его позже нашли на дне реки Бзыбь, но девушку так и не нашли. К поискам привлекли спасателей и водолазов, с наступлением темноты поиски приостановили.

Ранее мы сообщали о пожаре на Октябрьской набережной в Петербурге. Видео инцидента с нами поделились наши читатели.

Фото: Piter.tv

Теги: абхазия, мчс, петербург, туристы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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