Очевидцы сообщили о пожаре на Октябрьской набережной

Информации о пострадавших не поступало.

Днем в среду, 12 августа, в социальных сетях появились первые сообщения о возгорании в районе Октябрьской набережной в Петербурге. Снимок разместили на странице "ВКонтакте".

С разъяснением ситуации выступили в ГУ МЧС по Петербургу. Уточняется, что у дома №38 по Октябрьской набережной горит мусор. Всего пожар охватил открытую территорию в 70 квадратных метров. Подробности происшествия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице.

Фото: Лидия Карева / ВКонтакте