Очевидцы сообщили о пожаре на Октябрьской набережной

Днем в среду, 12 августа, в социальных сетях появились первые сообщения о возгорании в районе Октябрьской набережной в Петербурге. Снимок разместили на странице "ВКонтакте".
С разъяснением ситуации выступили в ГУ МЧС по Петербургу. Уточняется, что у дома №38 по Октябрьской набережной горит мусор. Всего пожар охватил открытую территорию в 70 квадратных метров. Подробности происшествия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее мы сообщали о том, что спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице.
Фото: Лидия Карева / ВКонтакте
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