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Спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице
Сегодня, 7:46
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nadezhda_sib

Спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице

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Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 10 августа во Фрунзенском районе Петербурга горели три металлических гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре на Софийской улице,92, корпус 3 поступило в 23:22. Огонь охватил территорию площадью 50 кв. метров. Пожар ликвидировали только спустя два часа, в 00:17.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. 

Накануне в пожаре на Озерной набережной погибла женщина. 

Фото: Piter.TV

Теги: гаражи, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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