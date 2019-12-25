Спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 10 августа во Фрунзенском районе Петербурга горели три металлических гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре на Софийской улице,92, корпус 3 поступило в 23:22. Огонь охватил территорию площадью 50 кв. метров. Пожар ликвидировали только спустя два часа, в 00:17.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.

Накануне в пожаре на Озерной набережной погибла женщина.

Фото: Piter.TV