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В пожаре на Озерной набережной погибла женщина
Сегодня, 15:36
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smirenny

В пожаре на Озерной набережной погибла женщина

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Тело женщины обнаружили в сгоревшем доме.

Как стало известно в воскресенье, 9 августа, специалисты ГУ МЧС России установили личность погибшей в пожаре женщины. Ей оказалась 50-летняя местная жительница.

Сообщается, что вечером в субботу, 8 августа, в Красном Селе на Озерной набережной в двухэтажном доме начался пожар. Огонь охватил дом по всей площади, после чего дом обвалился. Сотрудники МЧС локализовали пожар в 20:43, а открытое горение удалось ликвидировать спустя 40 минут. Спасатели, разбирая завалы, обнаружили тело женщины. Предполагается, что она не успела выбежать.

Ранее мы писали, что в Ливане считают тратой времени международное расследование причин взрыва.

Фото: pixabay

Теги: погибла при пожаре, пожар, происшествие
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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