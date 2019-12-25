В пожаре на Озерной набережной погибла женщина

Тело женщины обнаружили в сгоревшем доме.

Как стало известно в воскресенье, 9 августа, специалисты ГУ МЧС России установили личность погибшей в пожаре женщины. Ей оказалась 50-летняя местная жительница.

Сообщается, что вечером в субботу, 8 августа, в Красном Селе на Озерной набережной в двухэтажном доме начался пожар. Огонь охватил дом по всей площади, после чего дом обвалился. Сотрудники МЧС локализовали пожар в 20:43, а открытое горение удалось ликвидировать спустя 40 минут. Спасатели, разбирая завалы, обнаружили тело женщины. Предполагается, что она не успела выбежать.

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