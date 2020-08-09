В Ливане считают тратой времени международное расследование причин взрыва

Такое мнение выразил президент страны Мишель Наим Аун

Ливанские власти считают местные следственные и судебные органы достаточно компетентными. По словам президента страны, судебный процесс должен быть "быстрым, но не поспешным".

Днем ранее к независимому европейскому расследованию взрыва призывал глава Евросовета Шарль Мишель во время своего визита в страну. Он предложил ливанским властям заключить соглашение с МВФ, предварительно откорректировав финансовую систему и приняв ряд антикоррупционных мер.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, уничтоживший часть города. Погибли более 150 жителей, еще 6 тысяч пострадали, а более 300 тысяч человек остались без крыши над головой. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание во время сварочных работ 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры.

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