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ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года
Сегодня, 9:04
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matveyvn

ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года

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Российские военнослужащие отражали атаки грузинской армии на миротворческий контингент и мирное население.

ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России по итогам опубликованного 21 января постановления Большой палаты ЕСПЧ.

Отмечается, что разбирательство длилось почти 12 лет.

ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты.

цитата из сообщения пресс-службы Минюста

Тогда российские военнослужащие отражали атаки грузинской армии на миротворческий контингент и мирное население в указанных республиках. Также европейский суд не подтвердил сведения о том, что российские военные вошли в Осетию 7 августа 2008 года - ещё до того, как на республику напала Грузия.

Ранее Украина потребовала от России покаяния.

Фото: pixabay.com

Теги: грузия, еспч, минюст, южная осетия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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