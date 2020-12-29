Описан способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

Эксперт ВПК рассказал о методах ликвидации американского авианосца у российских берегов.

Описан способ уничтожения авианосца Военно-морских сил США у берегов России. Об этом рассказал эксперт "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков. По мнению аналитика издания, сейчас Вашингтон вместе с НАТО активно готовится к боевым действиям против РФ. Спикер уточнил, что по своим возможностям Америка (и в будущем Китай) обходят российский флот.

Доктор военных наук уточнил, что гиперзвуковая ракета России "Циркон" сможет ликвидировать американский авианосец, если тот будет вынужден приблизиться к российскому побережью на расстояние 450-500 километров.

Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены Константин Сивков, аналитик ВПК

Эксперт также рассказал, что еще одним способом противодействия ВМС США около государственных границ РФ может быть использование широкополосных мин.

Сивков: Способное уничтожить США российское супероружие обворовали.

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