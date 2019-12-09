Провайдеры потеряют около 150 млрд рублей в год.

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам. Об этом заявили в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT. Они напомнили, что компании несут убытки за предоставление доступа к ресурсам на безвозмездной основе. Об том сообщил "Коммерсант" со ссылкой на текст предложенного документа. Правки специалисты зафиксировали на собрании 7 февраля.

Затраты на выполнение данного поручения правительства составят 150 млрд рублей ежегодно. В 2019 году доходы от услуг передачи данных населению составили 450 млрд долларов. В РСПП подготовили правки в законопроект, которые уже направлены в адрес Михаила Мишустина.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi.