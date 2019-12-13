Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Мошенники могут получить доступ к личным данным пользователя и украсть деньги.

Россиян предупредили об опасности подключения к бесплатному Wi-Fi в общественных местах. Пользователи рискуют раскрыть свои персональные данные и даже потерять деньги. Об этом заявили специалисты компании ESET.

Примерно три четверти (74 %) россиян активно пользуются общими точками доступа в сети, подключаясь к ним в отелях, аэропортах, торговых центрах и в метро. Две трети (66 %) интернет-пользователей используют бесплатный Wi-Fi для того, чтобы зайти в соцсети. Каждый четвертый проверяет электронную почту. Почти половина (43 %) читает новости, каждый пятый совершает звонки, в том числе с функцией видеосвязи. Каждый десятый совершает покупки в онлайн-магазинах или пользуется мобильными приложениями банков.

По словам специалистов, прежде чем подключаться к бесплатному Wi-Fi, следует убедиться в безопасности соединения. Для своих махинаций киберпреступники создают поддельные точки доступа. Персональные данные пользователей могут попасть в руки злоумышленников.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты рекомендуют не подключаться к подозрительным сетям и всегда использовать антивирус.

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