Эксперты рассказали, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

По словам специалистов, делать этого не стоит.

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство от мобильного телефона или другого гаджета даже после окончания процесса зарядки. Эксперты рассказали, почему так делать не стоит.

По словам специалистов, даже в розетке имеются токи утечки, поэтому процесс расхода электричества в минимальном объеме, но все-таки идет постоянно. Естественно, когда заряжается гаджет, то потребление электроэнергии выше. Однако и после завершения процесса оставленное в сети зарядное устройство потребляет энергию, хоть и в разы меньше.

Также зарядное устройство стоит отключать от питания, если в нем уже нет необходимости, в целях безопасности. К тому же блоки питания значительно быстрее изнашиваются, если находятся в постоянно включенном состоянии и работают "вхолостую".

Ранее эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки.