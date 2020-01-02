Россияне готовятся к праздникам на распродажах

На подарки себе россияне готовы потратить больше, чем в 2018 году.

Эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки. На презенты себе любимому жители страны готовы потратить вдвое больше, чем на своих близких. На эти нужды они выделяют около 10 тысяч рублей. На на подарки возлюбленным - в пределах 5,9 тысяч рублей. К таким результатам пришли аналитики из Nielsen. Об этом сообщили "РИА Новости".

Самыми популярными подарками стали шоколадные конфеты в коробках (15%), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%) прокомментировали социологи

Показатели в среднем по стране выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Одной из самых крупных трат на Новый год является покупка подарка для себя. Это планируют сделать только 38% респондентов. В большинстве деньги уйдут на новую одежду (26%), гаджеты (14%), бытовую технику (10%)

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