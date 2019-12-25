Эксперт напомнил, что началась массовая вакцинация от коронавируса в столичном регионе.

Геннадий Онищенко оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России. Об этом депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". Эксперт отметил, что число новых выявленных инфицированных граждан не критично. Он добавил, что исправить ситуацию может соблюдение профилактических мер, в которые входит соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты.

С одной стороны, чем больше болеют, желательно в легкой форме, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. То число, которое сегодня выявлено, конечно, это не катастрофическая цифра, и течение заболеваемости я бы назвал умеренным с нарастанием Геннадий Онищенко, депутат Госдумы России

Эксперт рассказал, что более значимым событием для субботы является начало массовой вакцинации от коронавируса в Москве. Он добавил, что также в 2020 году будет привито рекордное количество граждан от гриппа. На текущий момент это около 80 млн человек.

Фото: Piter.tv