Новыми пациентами с коронавирусом в России за сутки стали 28 782 человек.

В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По данным специалистов, за последние сутки по стране новыми пациентами с инфекцией стали еще 28 782 человек в 85 регионах.

Наиболее высокие показатели по зараженным наблюдаются в Москве, Петербурге, Подмосковье. Самый низкий прирост новых пациентов с инфекцией регистрируется в Ненецком автономном округе и на Чукотке. За сутки от коронавируса вылечились по стране 27 644 человека, еще 508 скончались.

Напомним, что общее число зараженных по РФ с момента начала пандемии к настоящему времени составляет 2 431 731 человек.

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Фото: Piter.tv