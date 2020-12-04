Ученый: коронавирус сравнялся по смертности с испанским гриппом 1918-1920 годов

Планета, по мнению Алексея Яковлева, идет по пугающему графику "испанки".

Петербургский профессор и доктор медицинских наук Алексей Яковлев сопоставил летальность от коронавируса со смертностью от испанского гриппа, пандемия которого пришлась на 1918-1920 годы. Ученый считает, что сейчас количество смертей от этих двух вирусов находится на одном уровне, об этом рассказал "Петербургский дневник".

В Англии на 100 тысяч населения в 1919 году умерли 89 человек, в Германии – 122. У нас – 105,6 человека <...> В пиковые периоды от испанки умирали 200-300 человек на 100 тысяч. Соответственно, мы точно идем по графику "испанки". Алексей Яковлев

Яковлев заметил, что если все страны не перейдут к продуманным карантинным мерам, не наладят грамотное функционирование системы здравоохранения, столкнутся с проблемами реабилитации переболевших и отсутствия вакцины долгое время, то "после окончания пандемии человечество будет иметь весьма печальные результаты". Также ученый подчеркнул, что 80% ОРВИ связаны именно с коронавирусом, протекающим в разной форме, поэтому точку зрения ковид-диссидентов Яковлев считает абсолютной бессмыслицей.

Тем временем, в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 694 человек.

Фото: Piter.TV