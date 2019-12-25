В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 694 человек

Из больниц выписали 2437 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 27403 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5410 (19,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3694 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 212. За последние сутки подтверждена смерть 569 пациентов. В Петербурге подтвердили 57 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 5.

За последние сутки из больниц выписали 28 901 человека, в том числе 2437 человек в Петербурге и 561– в Ленинградской области.

Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Pirer.TV