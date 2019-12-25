В городе работают 70 прививочных пунктов на базе взрослых поликлиник.

В Москве началась вакцинация представителей групп риска от COVID-19. Известно, что привиться препаратом "Спутник V" можно с 8 утра до 20 часов вечера в ежедневном режиме. Сейчас запись на процедуру доступна на две недели вперед. Однако пока что вакцинироваться могут только люди из группы риска. Речь идет о сотрудниках сферы образования, здравоохранения, городских социальных служб.

С субботы по региону начинают функционировать прививочные пункты, расположенные на базах местных поликлиник. Накануне власти Москвы открыли электронную запись. За первые пять часов на прививку от коронавируса записалось более пяти тысяч человек. Сейчас в городе работают 70 пунктов вакцинации.

Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса.

Фото: Piter.tv