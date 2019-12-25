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Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса
Сегодня, 11:49
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matveyvn

Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса

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Вакцинировать россиян будут вакциной "Спутник V".

Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса к началу 2021 года. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "Москвы-24".

Сейчас в Москве готовятся к открытию 70 пунктов.

Очень надеемся, что вакцины с каждым днем будет поступать все больше.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Вакцинировать россиян будут вакциной "Спутник V", разработанной национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. Уже открылась электронная запись на прививку от коронавируса для медиков и учителей, а также для сотрудников городских служб. После получения большой партии препарата вакцинация будет доступна для других социальных категорий. Это случится в ближайшие недели.

Ранее в Петербурге увеличат число прививочных пунктов от коронавируса до пяти.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, москва, ракова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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